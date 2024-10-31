На журналистов «Известий» напали аферисты во время съемки сюжета

На съемочную группу российского СМИ «Известия» напали брачные аферисты, когда журналисты вели съемку сюжета про их деятельность. Об этом издание рассказало в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на группу напал один из аферистов, которого журналисты хотели заснять для сюжета. Как рассказал оператор «Известий», нападавший сначала просил убрать камеру, но, получив отказ, бросился в драку. Мужчина также уточнил, что нападавший был «в невменяемом состоянии». Сейчас на месте событий работает скорая помощь и полиция.