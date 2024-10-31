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На журналистов «Известий» напали аферисты во время съемки сюжета

На съемочную группу российского СМИ «Известия» напали брачные аферисты, когда журналисты вели съемку сюжета про их деятельность. Об этом издание рассказало в своем Telegram-канале.

На журналистов «Известий» напали аферисты во время съемки сюжета
© РИА Новости

Отмечается, что на группу напал один из аферистов, которого журналисты хотели заснять для сюжета. Как рассказал оператор «Известий», нападавший сначала просил убрать камеру, но, получив отказ, бросился в драку. Мужчина также уточнил, что нападавший был «в невменяемом состоянии». Сейчас на месте событий работает скорая помощь и полиция.

«Молодой человек находился в невменяемом состоянии. Попросил меня не снимать, не производить съемку, но я отклонил его просьбу, в связи с тем, что это моя работа. Ответил он мне агрессивно, начал подходить, вырывать камеру у меня из рук. Потому ударил как-то ладонью, начал брать в захват спереди, перешел на удушающий. Мы с ним стояли как бы в стойке. Я в ответ сгруппировался, ничего ему не делал», — рассказал оператор.