В аэропорту Уфы ограничили полеты

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в работе аэропорта Уфы ввели временные ограничения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, аэропорт Уфы временно не будет принимать и отправлять рейсы. Принятую меру Кореняко объяснил «обеспечением безопасности полетов», однако точную причину, как и длительность ограничений, он не сообщил.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал он.

Отметим, что ранее подобные меры ввели в аэропорту Самары и Саратова.