Блиновская планировала вывести все гонорары за свои тренинги за рубеж

Блогер Елена Блиновская планировала вывести за рубеж все гонорары за свои тренинги "Марафон желаний" и обратно их выводить не собиралась. Об этом в Савеловском суде Москвы в ходе допроса заявила экс-куратор тренингов и бывшая подруга блогера Лилия Орленко.

"Как следует из представленной мной переписки с Блиновской и, как я поняла, Елена хочет открывать счета и выводить денежные средства туда [за рубеж], в том числе в Дубай. И выводить обратно оттуда [деньги] она не собиралась", - сказала бывшая подруга блогера.

Кроме того, из приобщенной к делу переписки с блогером следует, что Орленко до ссоры с подсудимой в 2022 году предлагала ей официально оформить партнерские отношения в формате "50/50", с "прозрачными счетами", на что Блиновская ей ответила, что "подумает об этом".