Дело Алексея Блиновского приостановлено

Розыск Алексея Блиновского, мужа блогерши Елены Блиновской, прекращен, уголовное дело о неуплате налогов в отношении него приостановлено. Об этом в интервью ТАСС сообщила адвокат Наталия Сальникова.

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«Розыск Алексея Блиновского прекращен, а уголовное преследование в отношении него приостановлено. Он продолжает нести службу по контракту», — заявила она.

22 октября Telegram-канал Mash сообщил, что Алексей Блиновский стал снайпером.

28 сентября Алексея Блиновского привлекли к следственным действиям в рамках уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, арестованного по подозрению в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев убедил Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

Елена и Алексей Блиновские обвиняются в сокрытии от налоговой более 900 млн рублей. Следствие считает мужчину пособником преступлений его жены, которая является создателем тренинга личностного роста «Марафон желаний». Дело Блиновского выводили в отдельное производство.