Наводнение в Испании унесло жизни 140 человек

Из-за наводнения, которое вызвали бури и сильные дожди, в Испании погибло 140 человек. Об этом в среду, 30 октября, сообщило агентство EFE.

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Общины в пострадавших регионах Испании все еще борются со значительным ущербом и подъемом уровня воды в результате этого наводнения.

— Вся Испания скорбит вместе со всеми вами. Наш абсолютный приоритет — помочь вам.… Мы вас не бросим, — заявил премьер-министр Педро Санчез в телеобращении к пострадавшим.

Местные власти приостановили занятия в нескольких муниципалитетах, в том числе в некоторых районах столицы Валенсии. Движение автомобильного транспорта было приостановлено из-за закрытия нескольких железнодорожных линий, что привело к перебоям в движении поездов и отмене нескольких рейсов в аэропорту Валенсии, передает EFE.

Также из-за наводнения магазины в пострадавших районах Испании опустели: жители закупают продукты сразу по несколько тележек. Согласно местным СМИ, причиной дефицита продовольствия в пострадавших районах стали мигранты — ночью они беспрепятственно влезали в магазины и выносили продукты.

В четверг, 31 октября, французские СМИ рассказали о последствиях наводнения в Испании, вызванном проливными дождями.