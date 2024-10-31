В деле Блиновской появилось имя Виктории Бони

Елена Блиновская, «королева марафонов», вкладывала значительные суммы в раскрутку своих проектов. В частности, платила известным блогерам за рекламные публикации в соцсетях от 0,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Блиновская прошла тренинг по желаниям в середине 2010-х, затем вдохновилась и создала уже свой аналогичный марафон в 2017 году. Проект оказался успешным и она стала развивать его дальше.

В частности, наняла команду, которая работала с топовыми блогерами, искала медийных персон для размещения постов и продвижения.

Журналисты уточнили, что на заре карьеры Блиновская заплатила телеведущей Виктории Боне около 500 тыс. рублей, «принцесса марфонов» Надин Серовски взяла с неё уже 800 тыс. рублей

Бывшие менеджеры Блиновской рассказали, что с блогерами-юрлицами заключали договора, в которых прописывались обговоренные суммы. Вместе с тем, добавили они, операции шли не через ИП предпринимателя, а через ИП, которые были созданы на её сотрудников.