СМИ: около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнения

Количество погибших в результате наводнения в Испании в ближайшее время может достичь 500.

Об этом сообщает газета El Español.

Журналисты пишут, что к настоящему моменту официально зарегистрировано 207 погибших.

«Неофициальные источники, работающие над размещением (тел погибших), утверждают, что скоро число жертв достигнет 500», — говорится в материале.

Ранее газета El Español сообщала, что из-за наводнений в Испании пропали около 250 человек.

Наводнение в Испании стало самым страшным для страны с 1962 года.