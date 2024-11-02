СМИ: около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнения

Español: около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнения
Количество погибших в результате наводнения в Испании в ближайшее время может достичь 500.
Об этом сообщает газета El Español.
Журналисты пишут, что к настоящему моменту официально зарегистрировано 207 погибших.
«Неофициальные источники, работающие над размещением (тел погибших), утверждают, что скоро число жертв достигнет 500», — говорится в материале.
Ранее газета El Español сообщала, что из-за наводнений в Испании пропали около 250 человек.
Наводнение в Испании стало самым страшным для страны с 1962 года.