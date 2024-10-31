В деле блогера Шабутдинова появился третий фигурант

В уголовном деле блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова о мошенничестве появился третий фигурант — супруга объявленного в розыск директора «Like центра» Василия Алексеева Елена. Об этом ТАСС сообщил следователь.

Он отметил, что сейчас в розыск объявлены оба соучастника Шабутдинова. Речь идет о чете Алексеевых, которые скрываются на территории ОАЭ.

Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания блогера под стражей до 3 февраля. Шабутдинова обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. В деле 113 эпизодов мошенничества. Свою вину блогер не признал. Ему грозит до десяти лет колонии.