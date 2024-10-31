Москвич украл у проститутки телефон, поскольку она называла его вонючим

В Басманном районе Москвы 19-летняя проститутка, принимавшая мужчину, отказалась предоставлять часть услуг по причине неприятного запаха от клиента. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Анатолий (имя изменено — прим. «ВМ») заплатил деньги за услуги, спустил штаны — перешли к делу. Но в процессе девушка почувствовала от мужчины резкий запах и заявила, что часть услуг предоставлять не будет — ну просто неприятно. Анатолий потребовал вернуть ему 10 тысяч рублей, которые он заплатил, девушка отказалась. Тогда мужчина разозлился, схватил ее айфон, ключи от квартиры и сбежал, — пишет Telegram-канал Baza.

По неподтвержденным данным канала, девушка попросила соседей вызвать полицию и сказала, что неизвестный пытался ее изнасиловать, а позже ограбил. Она оценила ущерб в 35 тысяч рублей. Мужчину задержали.

20 сентября СМИ стали распространять видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим, по мнению наблюдателей, на Парфенова, снятую в здании нижней палаты парламента. На кадрах видно, как в кабинет заходят мужчина в деловом костюме и женщина в белом наряде. Они заигрывают друг с другом, а затем девушка начинает ублажать предполагаемого депутата.

Позже члены общественного движения «Ветераны России» потребовали отправить Парфенова на СВО. Так общественники отреагировали на видеоролик, в котором похожий на депутата мужчина проводит время с проституткой.

Позднее, 26 октября, депутат Госдумы России от партии КПРФ Денис Парфенов не прокомментировал видеозапись, на которой, по сведениям журналистов, изображен чиновник в компании проститутки.