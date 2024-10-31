Названа возможная причина смерти модели Кристины Рэй

Стала известна возможная причина смерти модели и блогера Кристины Рэй, тело которой было обнаружено в канализационном коллекторе в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Согласно информации источника, предварительная причина смерти Рэй — несчастный случай. Отмечается, что на теле девушки не обнаружили следов насилия, хотя тело и было найдено без одежды — предполагается, что ее могло смыть водой.

По одной из версий, девушка могла сама спуститься в канализацию, чтобы забрать «закладку» с наркотиками. После этого ее могло снести потоком воды, что и стало причиной смерти. В пользу этого говорит тот факт, что на теле девушки не обнаружили следов насилия.

Напомним, что бывшая обладательница звания «Самые большие губы в России» Кристина Рэй пропала еще месяц назад. С 17 лет она боролась с наркозависимостью — как рассказали родственники погибшей, в последнее время она пыталась изменить свою жизнь и побороть пристрастие к наркотикам.

29 октября ее тело было найдено в Сочи.