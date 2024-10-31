В Испании местные жители спасли семью россиян во время наводнения

В Испании местные жители спасли семью россиян с маленьким ребёнком во время наводнения. Об этом РИА Новости рассказал глава семейства Алексей.

Он отметил, что их машина оказалась заблокированной потоками воды.

«Все люди из машин оказались между двумя потоками: один по левой стороне, а с другой — канава с ещё более сильным течением. Поток начал сносить машины, а между ними оставались люди. Нас с ребёнком отправили первыми. Лестница была хлипкая. Жена посадила дочь себе на спину и ползла, держась изо всех сил», — сказал мужчина.

По его словам, после этого они больше часа добирались пешком до безопасного места через затопленные дороги. Их автомобиль унесло потоком, и найти его не удалось.

По последним данным, число жертв наводнений в Испании возросло до 104. 30 октября в стране объявили трёхдневный траур.

Ранее сообщалось, что генконсульство России в Барселоне не получало данных о пострадавших из-за наводнения в стране россиянах.