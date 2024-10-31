МВД: мошенники стали чаще вовлекать подростков в свои схемы

Мошенники стали чаще вовлекать в свои преступные схемы подростков и молодежь под предлогом безопасной и легальной работы. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В поисках подростков и молодежи мошенники просматривают сайты и чаты, на которых предлагается работу. Затем они выходят на связь со своими жертвами, проводят анкетирование и собеседование. На этих этапах они пытаются получить персональные данные, которые позже сразу продадут.

«Они рассказывают, что работа безопасна и легальна, в подтверждение предоставляют липовые документы, договоры и удостоверения. Отсутствие возможности перевода через стандартные платежные средства объясняется серым импортом, оперативно-розыскными мероприятиями или коммерческой тайной», — говорится в тексте.

Отмечается, что в основном подростков и молодежь привлекают в качестве курьеров, которые получают деньги у обманутых людей и переводят их на счета и криптокошельки мошенников.