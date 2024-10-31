Тайвань накрыл самый мощный тайфун за 30 лет

На восточное побережье Тайваня обрушился тайфун Конг-Рей - самый мощный за последние 30 лет. Как сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников, жертвой стихии стал один человек - водитель грузовика, врезавшегося в упавшее дерево.

Почти полмиллиона тайваньских домохозяйств остались без света. Из-за сильнейшего шторма офисы и школы по всей стране закрыли. Также не работают тайваньские финансовые рынки. Отменено почти 300 международных авиарейсов.

Шторм обрушился на горный и малонаселенный уезд Тайдун на восточном побережье. Однако сопровождающие тайфун сильные ветры и проливные дожди затронули почти весь остров. В некоторых частях восточного Тайваня выпал один метр осадков с момента приближения тайфуна в среду, 30 октября.

Супертайфун немного ослаб за ночь, но все же сохранил свою мощь, эквивалентную урагану 4-й категории с порывами ветра более 250 километров в час. По данным метеорологического управления Тайваня, этот тайфун оказался самым сильным на острове с 1996 года. Радиус шторма достигал 320 километров.

Министерство обороны Тайваня выделило 36 тысяч военнослужащих для оказания помощи в спасательных операциях. Почти десять тысяч человек были заранее эвакуированы из зон повышенного риска.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, крупнейший в мире производитель микросхем и основной поставщик для Apple и Nvidia, активировала процедуры подготовки к тайфунам на всех своих заводах и строительных площадках. В компании не ожидают, что тайфун значительно повлияет на ее деятельность.

Тем временем Конг-Рей продолжает свое движение и направляется в Китай, отмечает Reuters. Шанхай, финансовый центр Китая, готовится к самым сильным дождям за последние 40 лет.