В МЧС сообщили об угрозе обрушения части дома в Черкесске после взрыва газа

Существует угроза частичного обрушения дома, в котором произошел взрыв в Черкесске. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Антон Шахбазян. ТАСС

«Имеется угроза частичного обрушения, плиты нависают, трубы», — заявил он. Шахбазян отметил, что после проведения разбора завалов будет проведена экспертиза. RT на русском

О взрыве в многоквартирном доме в Черкесске стало известно утром в четверг, 31 октября. Разрушения зафиксировали на двух этажах здания. По последним данным, пострадали 11 человек, пятерых жителей не удалось спасти. Предварительной причиной происшествия назвали взрыв газа. Lenta.ru