В Испании перекрыто движение из-за схода с рельсов поезда с опасными грузами

В испанской Кастилии-Ла-Манча с рельсов сошел поезд, перевозивший опасные грузы. Об этом сообщает РИА Новости. Из-за схода поезда с рельсов перекрыли движение составов в обоих направлениях. Кроме того, по той же причине остановили движение по дороге GU-157. "Сход с рельсов поезда, перевозившего опасные грузы, стал причиной перекрытия движения в обоих направлениях, а также блокировки дороги GU-157 из-за обломков поезда, разлетевшихся во время аварии", - сообщили в службе экстренной помощи региона. По последней информации, в аварии никто не пострадал. Также без повреждений остались сами вагоны с опасными грузами. С рельсов также сошел поезд в Валенсии, чему виной стало разрушительное наводнение. "Основной удар стихии пришелся на пригород с юго-западной стороны . Ливни затопили трассы и улицы этих населенных пунктов. Потоки уносили людей, животных и автомобили. Наблюдались и торнадо. Затопило пригородные станции метро, поэтому метро и железнодорожное сообщение города не работают до сих пор", - отметил в беседе с "Газетой.Ru" россиянин Антон Шулико. Сейчас некоторые проблемы, например, отсутствие воды, уже решены. В Испании объявили трехдневный траур.