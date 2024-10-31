Несколько мощных взрывов на заводе в США попали на видео

Несколько мощных взрывов прогремело на заводе по переработке аккумуляторов в городе Фредериксон в штате Миссури США, сообщает Fox News. После произошедшего на предприятии начался крупный пожар, в воздух поднялся плотный токсичный дым.

Сотрудников завода и живущих поблизости людей эвакуировали в срочном порядке. При тушении пожара используется биоразлагаемая пена. Причина произошедшего не называется.

По данным The Independent, инцидент произошел на заводе Critical Mineral Recovery. Он считается одним из крупнейших предприятий по переработке литий-ионных аккумуляторов в мире.

Накануне в Сети появились кадры пожара на объекте крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, который находится в городе Барроу-ин-Фернесс на западе страны. Сообщалось о двух пострадавших. Их госпитализировали с подозрением на отравление дымом. Персонал предприятия был эвакуирован, а жителей ближайших домов призвали оставаться в помещениях и закрыть окна и двери.

В апреле взрыв прогремел на заводе по производству компонентов для боеприпасов в Уэльсе. Он также принадлежит компании BAE Systems. Компания собиралась в восемь раз увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Это происходило на фоне обсуждений наращивания военных поставок Украине.