Один самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в аэропорте Саратова

Один самолет ушел на запасной аэродром в Волгоград во время действия ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Гагарин. Об этом сообщили в Росавиации.

"Сегодня утром временные ограничения вводились на работу саратовского аэропорта Гагарин. <...> В период действия ограничений на запасной аэродром в Волгограде ушло одно ВС (воздушное судно - прим. ТАСС), летевшее в Саратов", - говорится в сообщении.

С 13:35 мск аэропорт снова отправляет и принимает авиарейсы. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.