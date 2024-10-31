Саратовский аэропорт вернулся к штатной работе после ограничений

Международный аэропорт Гагарин в Саратовской области вернулся к работе в штатном режиме после введенных ранее ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Аэропорт Гагарин работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов", - заявили в пресс-службе.

Утром губернатор Роман Бусаргин сообщил, что от Министерства обороны РФ поступила информация о возможной угрозе атаки БПЛА на Саратовскую область. В аэропорту ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов. Вылет и прибытие нескольких рейсов были задержаны. Днем глава региона сообщил, что угроза атаки БПЛА была снята.