Мошенники стали чаще вовлекать подростков в свои схемы

Мошенники стали чаще вовлекать в свои преступные схемы подростков и молодежь под предлогом безопасной и легальной работы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Аферисты вовлекают в преступные схемы молодежь и подростков. <…> Они рассказывают, что работа безопасна и легальна, в подтверждение предоставляют липовые документы, договоры и удостоверения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, в основном молодежь привлекают в качестве курьеров, получающих деньги у обманутых людей и переводящих их на счета и криптокошельки мошенников. В вербовке злоумышленники прибегают к любым способам. Они мониторят сайты и чаты, где молодые люди ищут работу, выходят на связь, проводят анкетирование и собеседование. Уже на этом этапе они пытаются получить персональные данные, которые тут же продают.

Затем потенциального сообщника убеждают в законности работы. Отсутствие возможности переводов через стандартные платежные средства объясняется серым импортом, оперативно-разыскными мероприятиями или коммерческой тайной.