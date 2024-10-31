Готовившего теракт в Москве мужчину лишили свободы на 16 лет

Обучавшегося терроризму Ибрагима Оруджева, который собирался поджечь военкомат в Москве, приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом 31 октября сообщается на странице столичной прокуратуры в соцсетях.

По данным ведомства, в 2022-2023 годах мужчина, будучи сторонником запрещенных в стране группировок «Азов»* и «Правый сектор»**, прошел подготовку к террористической деятельности. Он читал специальную литературу и научился обращаться с оружием и взрывчаткой, а также изготавливать зажигательные смеси.

В ноябре минувшего года Оруджев разведал местность возле одного из районных военных комиссариатов, намереваясь поджечь его. Исполнить задуманное террорист не успел.

Московский суд учел позицию прокурора и признал фигуранта виновным в приготовлении к теракту и обучении терроризму. Первые три года из 16 лет Оруджеву предстоит отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

** Организация признана экстремистской и запрещена в России.