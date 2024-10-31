На Урале охотник случайно застрелил девушку

В Свердловской области мужчина выстрелил из охотничьего карабина в девушку, приняв её за дикое животное.

Об этом сообщили в МВД России по Свердловской области.

«В результате стрельбы огнестрельное ранение получила девушка, 2006 г.р., которая оказалась на линии огня и была принята подозреваемым за дикое животное», — говорится в сообшении.

Выстрел был произведён из карабина «Вепрь» калибра 7,62.

Девушка скончалась в больнице.

Ранее полицейские задержали в Подмосковье мужчину, который случайно застрелил человека на охоте.