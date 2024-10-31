У продюсера Юлии Рымар украли сумку за 260 тысяч в баре в Москве

У 36-летнего продюсера Юлии Рымар украли сумку за 260 тысяч в баре в Москве
В баре в Москве украли сумку у продюсера Юлии Рымар. Аксессуар бренда Louis Vuitton стоил 260 тыс. рублей.
Подробности происшествия сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.
36-летняя Рымар отдыхала в баре в Калашном переулке в ночь с 27 на 28 октября. В какой-то момент ее сумка исчезла.
Продюсер сериала «Паль» обратилась к администрации заведения – охрана задержала 42-летнего мужчину, который пытался похитить сумку. Его передали полиции.
По информации источника, похититель – уроженец Рязанской области, проживает в Москве. Начата проверка, по ее итогам решат, возбуждать ли уголовное дело по статье «Кража».