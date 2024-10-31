Блогер Тринадцатый заболел в СИЗО. По уточненным данным, у военного корреспондента обострился отит, и ему понадобились лекарства извне. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По предоставленной информации, у Егора Гузенко (настоящее имя — прим. «ВМ»), который арестован до 5 декабря, возникло воспаление уха. Блогер испытывал сильные боли, пока его товарищам не удалось передать необходимые медикаменты через адвоката.

Кроме того, близкий друг Тринадцатого сообщил, что состояние военкора усугубляется еще одним серьезным заболеванием: у него тяжелая форма язвы, и часто происходит кровотечение.

Несмотря на это, как утверждают друзья, Гузенко сохраняет оптимистичный настрой. Он говорит, что сокамерники и сотрудники изолятора знают о его деятельности и относятся к нему положительно, но все же он просит разрешить ему заключить контракт с Минобороны и вернуться в зону СВО, говорится в публикации.

О задержании Тринадцатого в городе Новопавловске Ставропольского края стало известно в субботу, 5 октября.

Как сообщил Telegram-канал Shot, задержанный военкор Тринадцатый находился в федеральном розыске с марта 2022 года. При этом осенью 2021 года Гузенко назначали домашний арест, однако уже в начале весны следующего года военкор отправился в зону СВО.