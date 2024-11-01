$97.02-0.03105.52+0.30
Почта

ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Хабаровска

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене и помощи украинской разведке жителя Хабаровска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Хабаровска
© Газета.Ru
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Хабаровска инициативно через сеть интернет связался с представителями ГУР МО Украины с целью осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сообщили в УФСБ.

Помимо того, возбуждено уголовное дело по статье 275 УК ("Государственная измена"), оно расследуется краевым следственным отделом УФСБ. По мнению следствия, мужчина занимался сбором информации о российских военнослужащих в пользу украинской разведки. До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании подозреваемого в попытке теракта в здании прокуратуры Донецкой народной республики.

Происшествия
ФСБ
Хабаровск
Украина
Крым наш