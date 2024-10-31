Во время рейда в регионе РФ у цыган нашли 15 миллионов рублей и оружие

В Ленинградской области во время массового рейда силовики задержали более 50 цыган, у которых нашли оружие, наркотики и 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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По данным правоохранителей, мужчин задержали в результате проведения масштабного антинаркотического рейда в Гатчинском районе. В ночь на 30 октября были организованы десятки обысков на основании уголовных дел, расследуемых антинаркотическим подразделением полиции.

Так, в частном доме, расположенном в деревне Новосиверская, было найдено оборудование для производства синтетических наркотиков и несколько килограммов некоего вещества, которое оперативники отправили на экспертизу. Кроме этого было обнаружено незарегистрированное охотничье ружье, два травматических пистолета и 15 миллионов рублей. В результате было задержано более 50 человек. Они были проверены на употребление наркотиков. Также у них взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев. Всех поставили на воинский учет.

По информации полиции, во время рейда также были задействованы сотрудники Госавтоинспекции. Они проверяли автомобили фигурантов. В результате выявили 15 автомобилей, которые попали под подозрение в подделке номерных агрегатов. Машины были изъяты и помещены на специальную стоянку, где будут проведены необходимые экспертизы. Силовики отмечают, что проводимые полицейские мероприятия, помимо получения оперативно значимой информации для расследования преступлений, направлены на декриминализацию ориентированных на противоправную деятельность представителей цыганских общин.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области толпа цыган помешала полицейским задержать нарушителя ПДД и прогнала их со «своей» территории.