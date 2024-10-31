В Екатеринбурге поймали членов банды, похитивших подростков ради выкупа

В Екатеринбурге силовики задержали членов банды, которая специализировалась на шантаже и вымогательстве.

"Управлением ФСБ Свердловской области пресечена деятельность преступной группы, которая занималась организацией разбойных нападений на жителей Екатеринбурга, совершаемых общеопасным способом", - передает пресс-служба правоохранительного ведомства.

По данным органов, в прошедшем июле сообщники устроили вооруженное нападение на двух подростков: они похитили их под угрозой применения огнестрельного оружия (предположительно, речь идет о пистолете Макарова) и расправы, и потребовали с их родственников по 300 тысяч рублей за жизнь каждого несовершеннолетнего заложника.

Возбужденно уголовное дело по статьям "похищение" и "вымогательство". Правоохранительные органы проверяют фигурантов на причастность к противоправной деятельности, предусмотренной также статьей 210 УК России - участие в преступном сообществе.