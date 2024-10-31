В Испании попал в аварию поезд с опасным грузом

В четверг, 31 октября, поезд с опасными грузами, включая емкости с аргоном, сошел с рельсов в испанском регионе Кастилия-Ла-Манча. Об этом сообщает elDiario.es.

Всего в составе поезда было 30 вагонов. Часть из них сошла с рельсов из-за вылета нескольких осей, в итоге были повреждены три вагона.

По предварительным данным, пострадавших нет. Вагоны, в которых перевозили жидкий аргон, повреждений не получили. Из-за аварии движение поездов по железной дороге перекрыли в обе стороны, были отменены три поезда. Также пришлось перекрыть движение на местной трассе GU-157 из-за попавших на нее обломков.

Движение между городами Байдес и Матильяс было прервано. На месте происшествия работают сотрудники гражданской гвардии и пожарные из парка Сигуэнса.