В Бурятии задержали мужчину, пытавшегося похитить девочку

ёСотрудники правоохранительных органов задержали жителя Бурятии, подозреваемого в попытке похищения девочки. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"Задержанный житель Кабанского района, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение заведомо несовершеннолетней) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, вечером 30 октября в селе Выдрино мужчина преследовал несовершеннолетнюю, затем схватил ее за руку и попытался насильно усадить в салон автомобиля.

"Потерпевшая стала сопротивляться, кричать, затем смогла вырваться и убежать, - отметили в следственном управлении. - Позднее при проведении в отношении фигуранта оперативно-разыскных мероприятий он несколько раз выстрелил в полицейских из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия. Позже он был задержан".

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.