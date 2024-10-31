Режим ЧС введен в Черкесске после взрыва газа в жилом доме

Режим ЧС введен в Черкесске после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме по улице Лободина, сообщили в МЧС по КЧР.

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Взрыв газа произошел на верхних этажах в пятиэтажном жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии утром 31 октября. По информаци МЧС, в результате ЧП погибли четыре человека. Пострадали, по последним данным, 11 человек. Спасатели продолжают разбор завалов.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения проводят разбор перекрытий между 4-м и 5-м этажами. К ликвидации последствий ЧП привлечены 195 специалистов с применением 42 единиц техники, из них от МЧС России – 76 спасателей и 17 единиц техники.