В Аргентине женщина нанесла удар ножом бойфренду за приветствие другой девушке

Ревнивая женщина из Аргентины ударила своего бойфренда ножом за то, что он поздоровался с другой девушкой, пишет Oddity Central.

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Как сообщают СМИ, 23-летний Мариано Гринспун гулял со своей возлюбленной Наташей Палавесино, когда поздоровался с незнакомкой, проходившей мимо них. Это так не понравилось его девушке, что она достала нож и нанесла ему удар.

Кроме того, от рук Наташи пострадала и сама поздоровавшаяся с ее бойфрендом, не успев убежать. Очевидцы инцидента вызвали на место происшествия медиков, но приехавшие врачи не смогли спасти Мариано из-за слишком тяжелых травм.

После этого Палавесино была задержана. Известно, что у нее уже есть криминальное прошлое: в 2021 году она была осуждена за нанесение ножевого ранения своему другому бывшему парню. Теперь аргентинке грозит большой тюремный срок.