Выросло число жертв взрыва в пятиэтажке в Черкесске

Тела еще двух погибших извлекли из-под завалов многоквартирного дома после взрыва газа в Черкесске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии в Telegram-канале.

Таким образом, число погибших в результате инцидента достигло четырех. Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются. В МЧС ранее заявляли, что пострадали 11 человек.

Отмечается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов трех жильцов — их передали врачам. Эвакуированные люди направлены в пункт временного размещения, где их обеспечивают всем необходимым.

Очевидица рассказала о взрыве газа в Черкесске

Напомним, что взрыв газа произошел утром в четверг, 31 октября, в пятиэтажке на улице Лободина. Инцидент привел к разрушениям квартир на четвертом и пятом этажах. По предварительной информации, причиной стала утечка газа, а эпицентр взрыва находился на пятом этаже.

Прокуратура Карачаево-Черкесской республики заявляла о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). На месте работают следователи регионального СУ СК России.