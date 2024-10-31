Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо

Объекты недвижимости депутата Госдумы Юрия Напсо обращены в доход государства. Так, суд в Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к парламентарию и аффилированным лицам, передает РИА Новости.

Кроме того, в объединенной службе судов Краснодарского края сообщили, что в доход государства обратили 100% доли в уставном капитале трех компаний.

«Требования генеральной прокуратуры удовлетворены, в доход Российской Федерации обращено 100% доли в уставном капитале ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубань ОЙЛ", ООО "Сочипетрол", а также объекты недвижимости», - пишет агентство со ссылкой на собеседницу агентства.

Ранее сообщалось, что Волжский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в доход государства ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» («УралАТИ», Свердловская область) и шести аффилированных с ним предприятий.