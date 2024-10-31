Под завалами многоэтажки в Черкесске, где сегодня произошел взрыв, находятся, по предварительным данным, три человека. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет RT.

Источник издания отметил, что их ищут спасатели. Продолжается разбор завалов.

«В данный момент на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы 195 специалистами с применением 42 единиц техники, из них от МЧС России привлечены 76 спасателей и 17 единиц техники», - говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

Всего, по информации МЧС, в результате происшествия погибли два человека и пострадали 11. Из-под завалов были извлечены три человека, они переданы врачам.

В свою очередь Telegram-канал Shot опубликовал предварительный список госпитализированных, в котором три фамилии. По данным канала, у большинства пострадавших при обрушении дома множественные переломы.

Взрыв в пятиэтажке в Черкессе произошел сегодня рано утром. В результате были разрушены два верхних этажа в пределах двух подъездов дома на улице Лободина. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.