Наводнение века: что происходит в Испании

Испания пострадала от сильнейшего за 75 лет наводнения. По предварительным данным, в результате удара стихии в Валенсии погибли 92 человек и еще 3 человека в других регионах страны. Отмечается, что специалисты до сих пор продолжают процесс идентификации жертв.

Наводнение на востоке Испании началось в результате бури, которая сопровождалась сильными дождями. Непогода привела к настоящему транспортному коллапсу, множество людей оказались заблокированы на дорогах из-за оползней. В Валенсии остановились работа метро и железнодорожное сообщение. Спасательные работы продолжаются, в них задействованы сотни военнослужащих. Власти страны объявили с 31 октября по 2 ноября траур по погибшим.

Кадры наводнения века в Испании — в галерее "Рамблера".