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Наводнение века: что происходит в Испании

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Поврежденные автомобили на одной из улиц муниципалитета Седави в Валенсии
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Поврежденные автомобили на одной из улиц муниципалитета Седави в Валенсии 
© EPA/TACC
Вид на затопленный пирс на Гола-де-Пуксоль в Альбуфере, Валенсия
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Вид на затопленный пирс на Гола-де-Пуксоль в Альбуфере, Валенсия 
© EPA/TACC
Житель муниципалитета Пайпорта в Валенсии пробирается по завалам
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Житель муниципалитета Пайпорта в Валенсии пробирается по завалам 
© EPA/TACC
Последствия наводнения на востоке Испании
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Последствия наводнения на востоке Испании 
© EPA/TACC

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Мужчина выходит из разрушенного наводнением супермаркета
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Мужчина выходит из разрушенного наводнением супермаркета  
© EPA/TACC
Дети сидят на матрасах у одного из домов с поврежденными воротами в муниципалитете Седави в Валенсии
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Дети сидят на матрасах у одного из домов с поврежденными воротами в муниципалитете Седави в Валенсии 
© EPA/TACC
Поврежденные автомобили на одной из улиц муниципалитета Седави в Валенсии
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Поврежденные автомобили на одной из улиц муниципалитета Седави в Валенсии 
© EPA/TACC
Поврежденные автомобили на одной из затопленных улиц муниципалитета Седави в Валенсии
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Поврежденные автомобили на одной из затопленных улиц муниципалитета Седави в Валенсии 
© EPA/TACC
Последствия наводнения на востоке Испании
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Последствия наводнения на востоке Испании 
© EPA/TACC

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Жители муниципалитета Мира в Валенсии после наводнения
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Жители муниципалитета Мира в Валенсии после наводнения 
© EPA/TACC
Последствия наводнения в муниципалитете Пайпорта в Валенсии
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Последствия наводнения в муниципалитете Пайпорта в Валенсии  
© EPA/TACC
Последствия наводнения в деревне Пикана в Валенсии
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Последствия наводнения в деревне Пикана в Валенсии 
© EPA/TACC
Последствия наводнения на востоке Испании
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Последствия наводнения на востоке Испании 
© EPA/TACC

Испания пострадала от сильнейшего за 75 лет наводнения. По предварительным данным, в результате удара стихии в Валенсии погибли 92 человек и еще 3 человека в других регионах страны. Отмечается, что специалисты до сих пор продолжают процесс идентификации жертв.

Наводнение на востоке Испании началось в результате бури, которая сопровождалась сильными дождями. Непогода привела к настоящему транспортному коллапсу, множество людей оказались заблокированы на дорогах из-за оползней. В Валенсии остановились работа метро и железнодорожное сообщение. Спасательные работы продолжаются, в них задействованы сотни военнослужащих. Власти страны объявили с 31 октября по 2 ноября траур по погибшим.

Кадры наводнения века в Испании — в галерее "Рамблера".

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