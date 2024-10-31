Очевидица рассказала о взрыве газа в Черкесске

После взрыва газа в Черкесске жители дома выходили на улицу в крови, поделилась с NEWS.ru очевидица. Собеседница издания рассказала, что пострадавших сразу забирали в больницу. По ее словам, есть и погибшие. Она уточнила, что от верхних этажей и крыши практически ничего не осталось, некоторые машины рядом разбиты из-за упавших кирпичных блоков.

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Кто-то выходил из здания в крови, их сразу в больницу забрали. Есть и погибшие. От верхних этажей и крыши ничего не осталось почти, несколько машин разбиты, на них упали кирпичные блоки. Очень страшная ситуация, бедные люди, — рассказала очевидица.

Собеседница издания отметила, что все произошло около шести утра. Она поделилась, что проснулась от громкого звука и сразу посмотрела на время. Очевидица добавила, что до сих пор под завалами остаются люди.

Все произошло ровно в 05:52. Я проснулась от очень громкого звука и сразу посмотрела на часы. Взорвался дом по соседству, пишут, что из-за бытового газа. Там до сих пор очень много людей, разгребают завалы. Много людей эвакуировалось, — подчеркнула собеседница издания.

После взрыва газа в жилом доме Черкесска следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты продолжают работать на месте ЧП и искать людей под завалами.