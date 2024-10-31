Четырехлетняя девочка выпала из окна в Петербурге

Утром 31 октября в Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка выпала из окна на улице Кораблестроителей, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Прибывшие на место ЧП врачи выполняют реанимационные мероприятия прямо на земле из-за угрозы ухудшения состояния.

По предварительной информации, ребенок находился дома с родными, но они не успели заметить и вовремя среагировать на появление девочки на подоконнике.

До этого шестилетний мальчик выпал из окна на пятом этаже многоэтажки в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером 17 августа на Серебристом бульваре в Приморском районе.

Ранее в Красногорске в школе на детей упали плиты навесного потолка. Трое учеников пострадали. Двоим потребовалась помощь врачей. Прокуратура Подмосковья уточнила, что инцидент произошел в образовательном центре на бульваре Красногорском. Потолок рухнул перед началом урока физкультуры у входа в спортивный зал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия.