В Чечне задержан адвокат Тимур Идалов, скрывшийся из Москвы

В Чечне задержан адвокат Тимур Идалов, который скрылся из Москвы, его уже вернули обратно в столицу, сообщает источник «Известий».

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По данным газеты, заявление на адвоката подал судья, ему назначен запрет определенных действий. Идалова обвиняют в угрозах применения насилия в отношение власти, пишет издание. Официальных комментариев не приводится.

Как пишет «Коммерсантъ», 3 октября 2022 года в Никулинском суде Москвы Идалов обратился к гособвинителю, «отождествив её с главным героем сериала «Спрут» комиссаром Каттани.

Газета напоминает, что адвокат дополнил своё высказывание фактом о его гибели.