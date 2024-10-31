В Петербурге пассажиры автобуса задержали мужчину с пистолетом

На севере Петербурга пассажиры автобуса скрутили дебошира, который угрожал им огнестрельным оружием. Об этом сообщает «78.ru».

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Инцидент произошел на Выборгском шоссе, один из пассажиров автобуса угрожал людям пистолетом. На место была вызвана полиция, пока сотрудники ехали на вызов, петербуржцы смогли обезоружить и скрутить агрессора.

46-летний мужчина задержан, известно, что он уже был судим за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью, пистолет изъят. Обстоятельства произошедшего и мотивы поступка нападавшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что петербуржец, угрожавший подростку ножом в автобусе, получил 3,5 года колонии. Осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии очевидцев достал туристический нож и начал размахивать им перед 16-летним пассажиром, сильно напугав юношу. При этом агрессор высказывал в адрес тинейджера угрозы применения насилия.