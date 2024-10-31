Мошенники обманули экс-советника президента Башкортостана

Бывший советник президента Башкортостана Виктор Пчелинцев лишился 5 млн рублей из-за действий мошенников. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, злоумышленники убедили Пчелинцева в том, что с его счетов идут переводы главе «Русского добровольческого корпуса»* (запрещенная в РФ террористическая организация).

77-летнему мужчине начали поступать звонки от мошенников 28 октября. Сначала ему позвонил якобы ректор Академии Госслужбы Абдахманов Данияр и сообщил, что со счета Пчелинцева перевели 700 тысяч рублей главе РДК*. Далее начали поступать звонки якобы из ФСБ и Банка России.

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Пчелинцев сообщил собеседникам о наличии у него накоплений, после чего аферисты заявили ему о необходимости срочно их спасать и перевести на «безопасные счета». Мужчина согласился и снял в банке наличные деньги. Когда сотрудники банка поинтересовались, для каких целей он это делает, Пчелинцев ответил, что для семейных нужд. Именно такое указание дал ему лжесотрудник ФСБ.

«После этого по указке мошенников Виктор купил новый телефон, установил приложение Mir Pay и перевел все средства несколькими траншами. Виктор узнал о мошенничестве, только когда рассказал про «безопасный счет» родным. Общий ущерб — 5,1 млн рублей», — говорится в публикации.

* Запрещенная в России террористическая организация