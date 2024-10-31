У жителя Кубани забрали тигрицу, которую он незаконно содержал на участке

У жителя станицы Староминской в Краснодарском крае изъяли тигрицу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Жалобы на тигрицу поступили от соседей. Выяснилось, что местный житель приобрел ее примерно в 2021 году в неустановленном месте и содержал в постройке на территории своего участка. Документов, подтверждающих законность содержания экзотического животного у него не оказалось, из-за чего правоохранители решили забрать хищника в спецучреждение.

Хозяин сопротивлялся и пытался скрыться вместе с животным на автомобиле, из-за чего полиция составила на него протокол по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Его передали на рассмотрение в Староминский районный суд. Кроме того, в момент изъятия мужчина неоднократно бил животное: прокуратура начала проверку по факту жесткого обращения.

Сейчас тигрица находится в специализированной организации. Куда ее отправят после — пока неизвестно.