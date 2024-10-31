Соседи называют пенсионерку из взорвавшейся квартиры психически нездоровой

Во взорвавшейся трехкомнатной квартире в городе Черкесске жила пожилая женщина с признаками психического расстройства, сообщает Telegram-канал SHOT. Соседи рассказали, что пенсионерка скидывала на жильцов дома мусор из окон.

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Известно, что женщине несколько раз приезжали газовики, чтобы проверить оборудование, но та никого к себе не пускала. Однажды женщина через дверь покрыла матом полицейских.

Telegam-канал Mash со ссылкой на местных жителей пишет, что женщина постоянно ссорилась с соседями, а на прошлой неделе обещала всех взорвать. Очевидцы говорят, что незадолго до ЧП чувствовали запах газа в воздухе.

Сейчас на месте взрыва ведутся разборы завалов. Предположительно погибли три человека, включая саму пенсионерку. Взрыв произошел рано утром 31 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после ЧП.