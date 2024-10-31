Три дома сгорело во время крупного пожара в российском регионе

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 250 кв. метров в челябинском СНТ «Любитель-1», сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону. В ночь на 31 октября там загорелся садовый дом, огонь от которого перекинулся на два соседних строения. Обошлось без пострадавших. Причина пожара выясняется.

В ночное время в челябинском СНТ «Любитель-1» загорелся садовый дом. Позднее обнаружение возгорания, отсутствие пожарного извещателя, плотная застройка позволили огню перекинуться еще на два соседних строения, — говорится в сообщении.

Утром 31 октября произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Разрушены четвертый и пятый этажи одного из подъездов. В результате происшествия погибли два человека. Еще девять жильцов получили различные травмы. Эвакуированных из дома разместят в пункте временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось о пожаре в селе Мачада в Дагестане. Там огонь охватил здание школы и распространился на 600 квадратных метрах. Огнеборцы задействовали 14 пожарных машин и три единицы спецтехники. Возгорание уже локализовано.