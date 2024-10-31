На Тайвань обрушился супертайфун "Конг-рей"

Супертайфун "Конг-рей" достиг восточного побережья Тайваня. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

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По его данным, стихия обрушилась на остров около 13:40 по местному времени (08:40 мск) в районе уезда Тайдун, население которого составляет порядка 212 тыс. человек.

Накануне власти Тайваня объявили штормовое предупреждение и сделали четверг нерабочим днем, занятия в учебных заведениях отменены, а экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В этот день на острове отменено более 500 авиарейсов и почти 140 рейсов паромного сообщения.

Свыше 8,6 тыс. человек на Тайване были эвакуированы из опасных районов. По меньшей мере 27 человек получили ранения.

Шторм "Конг-рей" образовался в западной части Тихого океана возле Филиппин 25 октября. 29 октября он усилился до тайфуна.