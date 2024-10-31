В Донецке задержали мужчину за попытку подрыва здания прокуратуры

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании подозреваемого в попытке теракта в здании прокуратуры. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба обороны ДНР.

Сам задержанный сознался в преступлении. Кадры с момента задержания были распространены ФСБ.

«В своих действиях я очень раскаиваюсь и готов искупить свою вину. Не повторяйте моих ошибок», — заявил задержанный на камеру.

По словам мужчины, он связался с представителями Украины в мессенджере Telegram. По его словам, ему было предложено устроить подрыв самодельного взрывного устройства в одном из госучреждений города с целью устрашения населения, после чего он выбрал местом преступления здание прокуратуры. У мужчины была изъята бомба, сделанная на основе украинской противопехотной мины.

До этого ФСБ задержала в Донецке россиянку за подготовку покушения на руководителя ГУФСИН. По заданию Службы безопасности Украины она на протяжении полугода следила за сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний, самостоятельно изготовила взрывное устройство и собиралась привести его в действие посредством радиосвязи.