Очевидица о взрыве газа в Черкесске: минимум две квартиры рвануло

Взрыв газа в пятиэтажном доме Черкесска был очень сильным – он напугал жителей центра, хотя ЧП произошло на окраине города. Об этом 360.ru сообщила местная жительница Любовь.

«Две квартиры взорвались. Я живу в центре, а это окраина. Взрыв был очень сильный. Просто ужас, я в шоке. У нас в городе такое впервые», — рассказала жительница.

Что касается помощи пострадавшим и сборов денег и вещей первой необходимости, то об этом, по словам женщины, пока не сообщалось. После соответствующего объявления многие готовы будут оказать помощь и решат это оперативно, уверена она.

Напомним, сегодня ночью в жилом доме Черкесска произошел взрыв газа, разрушивший два верхних этажа в двух подъездах. Эвакуировали и заселили в пункты временного размещения 50 человек. Пострадали девять человек, четверо из них госпитализированы, еще двоих спасти не удалось.