Экс-советника президента Башкортостана обманули на пять миллионов рублей

Бывшего советника руководителя Башкортостана Виктора Пчелинцева обманули на пять миллионов рублей. Мошенники убедили мужчину, что с его счетов идут переводы главе «Русского добровольческого корпуса»* Денису Капустину. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Baza.

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28 октября Пчелинцеву начали поступать телефонные звонки. Сначала позвонил якобы ректор Академии госслужбы Абдахманов Данияр и сообщил, что со счета мужчины на имя представителя РДК* Капустина переведено 700 тысяч рублей. Затем последовали звонки якобы от представителей ФСБ и Центробанка. Пчелинцев рассказал им, что у него есть сбережения, и получил указание о необходимости срочно спасти деньги и перевести их на «безопасный счет».

Мужчина согласился и отправился в банк, чтобы снять деньги. Сотрудник банка спросил, для чего он снимает крупную сумму, на что политик ответил: для своей семьи (так заставили сказать в «ФСБ»).

Потом он сделал все, что попросили мошенники: купил новый мобильный телефон, установил приложение Mir Pay и перевел все деньги несколькими частями. Пчелинцев узнал о мошенничестве только тогда, когда рассказал родственникам о «безопасном счете». Общая сумма ущерба составила 5,1 миллиона рублей, передает Telegram-канал.

Мошенники стали притворяться сотрудниками страховой компании, чтобы жертвы предоставили им доступ к аккаунту на «Госуслугах» или банковским приложениям.

Так, в Тамбовской области женщина лишилась 28 миллионов рублей, продиктовав мошенникам код для портала госуслуг.

*Признан в РФ террористической организацией и запрещен.