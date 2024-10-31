Балицкий сообщил о трех пострадавших при атаке ВСУ на Бердянск

Три человека получили ранения в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Бердянск в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. На данный момент известно о трех пострадавших, с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что при атаке на город противник использовал снаряды с большим количеством поражающих элементов. "Что касается детских садов, школ и работы социальных учреждений. В учебных учреждениях области каникулы, детей на учебе не было. Также принято решение на время сохраняющейся угрозы остановить работу детских садов и социальных учреждений до полной стабилизации обстановки", - уточнил он.

Власти региона попросили жителей воздержаться от поездок в Бердянск на автомобиле. "Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие. Продолжается работа ПВО (средств противовоздушной обороны - прим. ТАСС). <…> Нахожусь на связи с оперативными службами", - резюмировал Балицкий.