Названа причина взрыва в многоэтажке Черкесска

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Черкесске является утечка газа. Об этом со ссылкой на оперативные службы пишет ТАСС.

Взрыв произошел сегодня в пятиэтажном жилом доме. В результате были разрушены два верхних этажа в пределах двух подъездов дома на улице Лободина. Два человека погибли, еще как минимум девять пострадали. Спасатели продолжают разбор завалов. Из дома эвакуированы 52 человека.

Жители взорвавшегося в Черкесске дома рассказали о странной соседке

Источник в оперативных службах уточнил, что, по предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.

«Эпицентр взрыва находился на пятом этаже», - заявил он.

В свою очередь прокуратура Карачаево-Черкесской республики сообщила о возбуждении уголовного дела. На место выехали следователи регионального СУ СК России.