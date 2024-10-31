Названа причина взрыва в многоэтажке Черкесска
По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Черкесске является утечка газа. Об этом со ссылкой на оперативные службы пишет ТАСС.
Взрыв произошел сегодня в пятиэтажном жилом доме. В результате были разрушены два верхних этажа в пределах двух подъездов дома на улице Лободина. Два человека погибли, еще как минимум девять пострадали. Спасатели продолжают разбор завалов. Из дома эвакуированы 52 человека.
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Источник в оперативных службах уточнил, что, по предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.
«Эпицентр взрыва находился на пятом этаже», - заявил он.
В свою очередь прокуратура Карачаево-Черкесской республики сообщила о возбуждении уголовного дела. На место выехали следователи регионального СУ СК России.