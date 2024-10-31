В Чечне задержали обвиняемого в угрозах прокурору адвоката

Адвоката Тимура Идалова, обвиняемого по делу об угрозах прокурору, задержали в Чечне и увезли в Москву. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

Уголовное дело против Идалова возбудили из-за высказываний в адрес прокурора на заседании Никулинского районного суда в октябре 2022 года. В следственные органы обратился судья, председательствовавший на том заседании, а также сама гособвинитель, расценившая слова адвоката как «реальную угрозу своей жизни», писал «Коммерсант».

Идалову была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Летом 2024 года появилась информация, что фигуранта дела объявили в розыск после неявки на заседание в московском суде. В конце октября его задержали в Чечне. РЕН ТВ опубликовал видео с задержанным.