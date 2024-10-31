Возросло число жертв при взрыве газа в Черкесске

Число погибших при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в Черкесске увеличилось до двух, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

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По данным Telegram-канала SHOT, в результате взрыва погибли три человека.

«Еще один человек погиб при инциденте на улице Лободина в многоквартирном жилом доме», — сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, всего в результате ЧП пострадали семь человек, трое из них были госпитализированы. Тем временем Telegram-канал SHOT утверждает, что в результате инцидента погибли не менее трех человек. Канал также указывает, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них мать с ребенком.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что в результате ЧП было госпитализировано четыре человека. По его словам, еще 50 жильцов были эвакуированы, их разместят в пункте временного размещения на базе школы-интерната имени Г.Д. Латоковой.

«Имеются разрушения на четвертом и пятом этажах. <...> Незамедлительно на место происшествия выехали аварийно-спасательные службы. Привлечены 67 человек и 22 единицы техники», — добавил Темрезов.

Ранее в Сети появились первые кадры, сделанные после взрыва газа в Черкесске. На них видны обрушившаяся часть дома, раздавленные упавшими обломками машины. Напуганные люди собрались во дворе.